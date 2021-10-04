04 Октября 2021
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, олигархи, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко (2021) | Фото: Накануне.RU

В "Досье Пандоры" содержатся данные о влиянии санкций на российских "олигархов"

Washington Post 4 октября опубликует новые статьи в рамках "Досье Пандоры".

Издание обещает обнародовать данные о влиянии американских санкций на российских "олигархов". При этом их личности пока не разглашаются.

Как сообщалось, международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,9 млн документов под название "Досье Пандоры", которые содержат данные об офшорных счетах ряда мировых политиков.

Также в "досье" приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о россиянах.

Среди россиян упоминаются гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, бизнесмены Александр Абрамов и Леонид Лебедев.

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В "Досье Пандоры" содержатся данные о влиянии санкций на российских "олигархов"

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Теги: Досье Пандоры, олигархи, президенты, офшоры



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