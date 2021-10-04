В Саратовской области завели дело по факту ДТП с тремя погибшими

В Саратовской области расследуется уголовное дело по факту автоаварии, в которой погибли три человека.

Как сообщили Накануне.RU в СК РФ по региону, фигурантом стал водитель автомобиля Toyota, который спровоцировал аварию в Балашовском районе. В результате происшествия погибли три человека, включая четырехлетнюю девочку. 57-летний водитель задержан.

Вечером 3 октября на дороге в Балашовском районе Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai. В результате 40-летний водитель Hyundai погиб. Также скончались два пассажира этой машины.