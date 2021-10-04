Бастрыкин поручил обеспечить полное расследование дела об убийстве студенток
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Оренбургской области обеспечить полное, объективное и всестороннее расследование дела об убийстве студенток.
Как сообщили Накануне.RU в СКР, правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 29-летний судимый житель региона Александра Лазарева. Вскоре с ним проведут следственные действия.
Также Бастрыкин поручил докладывать о ходе и результатах расследования дела на постоянной основе.
Напомним, в Оренбургской области произошло убийство трех студенток. Убийца после совершения преступления поджег квартиру с телами жертв, чтобы замести следы.
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