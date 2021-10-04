04 Октября 2021
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Политика В бывшем СССР
Михаил Саакашвили, Киев, крыша (2017) | Фото: Радио Азаттык

Премьер Грузии: Саакашвили хотел убить оппозиционеров

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники хотели устроить митинг в Тбилиси и во время работы правоохранителей убить нескольких оппозиционеров для дискредитации власти.

Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили со ссылкой на данные спецслужбы страны. По их данным, Саакашвили планировал собрать на акции около 10 тыс. человек. Полиции пришлось бы задержать бывшего президента. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров с целью делегитимизации руководства, сообщает "Sputnik Грузия" со ссылкой на заявление премьера.

Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили вернулся, чтобы устроить переворот и беспорядки. Кобахидзе указал, что Саакашвили 18 лет не оставляет Грузию в покое.

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Премьер Грузии: Саакашвили хотел убить оппозиционеров

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Теги: Саакашвили, Грузия, оппозиционеры, убийство



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Ранее 02.10.2021 10:54 Мск В Грузии считают, что Саакашвили пытался устроить переворот


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