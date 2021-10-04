По факту крушения вертолета в Подмосковье заведено уголовное дело

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта заведено после крушения вертолета в подмосковном Лыткарино.

Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, на место крушения Robinson R-44 выехал и.о. руководителя управления. На месте работают следователи и криминалисты.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела.

Как сообщалось, борт взлетал с аэродрома Мячково. Вертолёт принадлежит аэроклубу "Кондор-М". Личности пассажиров – мужчины и женщины – устанавливаются.