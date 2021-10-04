В Абхазии временно отстранен глава МВД из-за инцидента со стрельбой

Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар будет отстранен от должности, пока ведется расследование инцидента со стрельбой в Сухуме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики, президент Абхазии Аслан Бжания прервал свой рабочий визит в Москву и вернулся в Сухум, где провел совещание с силовиками. Глава государства отстранил Дбара от занимаемой должности на время проведения расследования.

Бжания распорядился правоохранительным структурам усилить меры безопасности вокруг комплекса правительственных зданий в связи с намеченным на 4 октября заседанием парламента, на котором будет обсуждаться инцидент со стрельбой.

Стрельба произошла на набережной Сухума 30 сентября. Выстрелы раздались около ресторана Rina, когда в республике отмечали День победы и независимости. Депутат парламента Абхазии Гарри Кокая выстрелил пять раз в воздух из пистолета.

Кроме того, прокуратура проводит проверку по факту стрельбы из автоматического оружия в направлении здания МВД после инцидента на набережной. По предварительным данным, выстрелы были произведены другим депутатом парламента Алмасханом Ардзинбой, сообщает "Интерфакс".