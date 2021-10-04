04 Октября 2021
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Политика В России За рубежом
офшоры, доллар, кораблик, отток капиталов (2015) | Фото: Getty Images / RapidEye

Опубликован архив об офшорных счетах бывших и действующих глав государств

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,9 млн документов под название "Досье Пандоры", которые содержат данные об офшорных счетах ряда мировых политиков.

В списке содержатся данные о 35 действующих и бывших лидерах государств, а также 330 чиновниках из 91 страны, следует из сообщения ICIJ. Также в "досье" приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран, в том числе о россиянах.

Так, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения недвижимости на юге Франции стоимостью $22 млн, а король Иордании Абдалла II через три офшорные компании тайно приобрел три особняка на Малибу за $68 млн.

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст якобы стал тайным партнером в сделке по покупке недвижимости в Москве, включая 39 кинотеатров. Также из россиян упоминается бизнесмены Александр Абрамов и Леонид Лебедев.

В 2018 году  директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе "панамское досье" и "райское досье") и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники.

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Опубликован архив об офшорных счетах бывших и действующих глав государств

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Теги: офшоры, главы государств, Эрнст



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