"Сложно заниматься политикой в нынешних условиях", - евразийцы предложили свой подход к вызовам современности

Чехарда на парламентских выборах, разворот в Сибирь со строительством новых городов, неравномерное движение к интеграции с Белоруссией — все эти вопросы не сходят сейчас из топов новостей. Свой ответ предложили евразийцы в ходе прошедшего на Алтае съезда движения "Новая Евразия". Мероприятие было приурочено ко дню рождения историка Льва Гумилёва, однако речь пошла не только о прошлых, но и о самых злободневных проблемах.

"Сейчас происходит большой геополитический передел. Капитализм умирает, его смерть коснётся и нас. И никто в мире не знает выхода. Элиты смотрят на ключевых мировых игроков и пытаются понять, знает ли кто-то путь, по которому нужно идти. Мы знаем. И этот путь – евразийство", – подчеркнул первый заместитель председателя движения "За правду" Александр Казаков.

Белорусский политолог Алексей Дзермант обратил внимание на важность евразийства для выстраивания отношений с соседями. "Евразийство должно давать ответ — как мы видим Китай, Турцию, Иран — те субъекты, которые где-то нам конкуренты, где-то союзники, где-то нам нужно найти точки соприкосновения и противоречия. Мы себя так поставили в отношениях с Китаем — у нас первый съезд РСДРП прошёл, мы верны коммунистическим символам и у нас до сих пор остаётся социальное государство. Мы говорим, что не пустим никаких ваших чайна-таунов, торговцев, мы общаемся напрямую с политическими элитами на идеологической основе. И это китайцы стали уважать", - отметил он.

Исследователь скифской эпохи Святослав Галанов высказал точку зрения о том, что единое евразийское пространство существовало ещё с древности, а современные народы Евразии в равной степени являются потомками скифов. И тюрки, и монголы, и теперь русские в разное время объединяли Евразию. Поэтому необходим взгляд на историю региона как на созидание государственности на едином пространстве, а не как на разрушение и покорение одних империй другими.

В конференции принял участие писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин. Он недавно отказался от мандата депутата Госдумы и, похоже, намерен участвовать в политической жизни страны в новом формате.

"Я с трудом стараюсь не испытывать высокомерия к современной российской политике, потому что она лжива, она мелкотравчата", - рассказал Прилепин. А отказу от мандата, по его мнению, не стоит придавать большого значения. "Мне кажется, что Владимир Вольфович Жириновский и Геннадий Андреевич Зюганов приучили к этой несколько ложной концепции, что один из лидеров партии должен в Госдуме сидеть. А почему он должен в Госдуме сидеть, я лично совершенно не пойму. А если у тебя война, ты должен сидеть всё время в окопе? В объединённой партии "Справедливая Россия — За правду" у нас 120 тысяч человек, огромное количество региональных отделений, сотни разных проектов, в том числе культурных. Там просто непочатый край работы", - считает сопредседатель СРЗП.

Вместе с тем, в нынешних условиях очень сложно заниматься реальной политикой, констатировал писатель из Казани Ильдар Абузяров, поэтому движению можно начать действовать с вопросов, связанных с культурой, например, поднять тему национальных языков, преподавание которых находится под вопросом.

Собравшиеся подписали учредительные документы движения. Зарегистрировать его решено до конца года, причём не в Москве, а в Новосибирске.