На Урале катающуюся с горки девочку переехал автобус
В Североуральском поселке Черемухово автобус переехал пятилетнего ребенка. У девочки сломаны обе ноги.
Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел накануне. Пострадавшая девочка гуляла в компании старших братьев. Ребята решили покататься с горки на ледянках, в неустановленном для катания месте. Съезд с горки как раз выходит на проезжую часть по ул. Ленина.
Девочку зацепило заднее колесо. Пострадавшая с переломами в краснотурьинской больнице.
Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 57-летний мужчина. Отмечается, что водитель был трезв и ранее не привлекался. Родителей проверит ПДН.