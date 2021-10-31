На Урале катающуюся с горки девочку переехал автобус

В Североуральском поселке Черемухово автобус переехал пятилетнего ребенка. У девочки сломаны обе ноги.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел накануне. Пострадавшая девочка гуляла в компании старших братьев. Ребята решили покататься с горки на ледянках, в неустановленном для катания месте. Съезд с горки как раз выходит на проезжую часть по ул. Ленина.

Девочку зацепило заднее колесо. Пострадавшая с переломами в краснотурьинской больнице.

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 57-летний мужчина. Отмечается, что водитель был трезв и ранее не привлекался. Родителей проверит ПДН.