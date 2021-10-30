Приставы начали процедуру принудительного взыскания штрафов с Facebook

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали принудительное взыскание с Facebook штрафов за отказ удалить противоправный контент.

В электронном банке данных ФССП появилась информация о том, что судебным приставам поступили протоколы на 17 млн рублей, по которым начато исполнительное производство. Ранее оно было начато по штрафам на общую сумму 26 млн рублей. Таким образом, всего с компании предстоит взыскать 43 млн рублей.

Штрафы назначены компании за неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях.