Мурашко: "Спутник Лайт" должен использоваться только при ревакцинации

Вакцина "Спутник Лайт" должна использоваться только при ревакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что ведомство выпустит измененные методические рекомендации 30 октября.

Мурашко добавил, что для первой вакцинации подходят любые другие российские вакцины, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Петербурге. Ее дефицит также образовался в Красноярском и Пермском краях, в Кургане, Екатеринбурге. При этом запасов остальных вакцин в регионах вполне достаточно.

В Минздраве пообещали организованы поставки "Спутник Лайт" в регионы в ближайшую неделю.