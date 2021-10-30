ВМФ России следит за американским эсминцем, зашедшим в Черное море

Черноморский флот следит за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что военный корабль вооружен крылатыми ракетами.

Шестой флот американских ВМС ранее заявил, что эсминец вошел в Черное море, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе.

ВМС США подтвердили, что начали военно-морские операции в Средиземном и Черном морях.