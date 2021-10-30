Минпросвещения планирует прекратить прием в колледжи по 43 профессиям

Минпросвещения и выступило с инициативой отказаться от приема в колледжи и техникумы по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство объясняет такое решение актуальными потребностями на рынке труда.

Прием абитуриентов могут приостановить на такие профессии как рекламный агент, контролер банка, младшая медсестра, судовой повар, парикмахер, бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта.

Ранее также сообщалось, что Минпросвещения планирует сократить продолжительность обучения в российских колледжах. "Зачем учить специалиста четыре года, если за счет более интенсивных и качественных программ его можно выпустить на рынок труда раньше? Жизнь ускоряется, и мы действительно планируем сокращение сроков обучения по отдельным программам. Не радикально, нет. Где-то на два года, где-то на год, а где-то всего на несколько месяцев. Это сокращение должно лишь увеличить интенсивность практического обучения", - заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.