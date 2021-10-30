30 Октября 2021
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петропавловск-камчатский (2009) | Фото: www.10-let.ru

Информацию о загрязнении акватории Авачинской бухты проверит прокуратура

Камчатская прокуратура проверяет информацию о загрязнении акватории Авачинской бухты, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы ведомства, проверка была организована после появления в СМИ и соцсетях сообщений о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы Петропавловска-Камчатского.

Прокуратура проверит соблюдение природоохранного законодательства.

Осенью прошлого года в Авачинской бухте начался мор среди морских обитателей, в том числе рыб и млекопитающих. Тогда, по официальным данным, выброса зафиксировано не было, следствие назвало природные факторы (фитопланктон) основными причинами катастрофы.

В августе этого года в Авачинской бухте выявили разлив нефтепродуктов в районе Сероглазки (район Петропавловска-Камчатского). Источником утечки могла быть ливневая канализация.

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Информацию о загрязнении акватории Авачинской бухты проверит прокуратура

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Теги: авачинская бухта, камчатка, загрязнение



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