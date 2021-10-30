Информацию о загрязнении акватории Авачинской бухты проверит прокуратура

Камчатская прокуратура проверяет информацию о загрязнении акватории Авачинской бухты, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы ведомства, проверка была организована после появления в СМИ и соцсетях сообщений о загрязнении нефтепродуктами акватории Авачинской губы Петропавловска-Камчатского.

Прокуратура проверит соблюдение природоохранного законодательства.

Осенью прошлого года в Авачинской бухте начался мор среди морских обитателей, в том числе рыб и млекопитающих. Тогда, по официальным данным, выброса зафиксировано не было, следствие назвало природные факторы (фитопланктон) основными причинами катастрофы.

В августе этого года в Авачинской бухте выявили разлив нефтепродуктов в районе Сероглазки (район Петропавловска-Камчатского). Источником утечки могла быть ливневая канализация.