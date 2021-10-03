За штурвалом разбившегося в Подмосковье вертолёта был преподаватель авиационного учебного центра

Появились подробности крушения в Подмосковье вертолёта "Робинсон", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Борт взлетал с аэродрома Мячково. Вертолёт принадлежит аэроклубу "Кондор-М", предполагает telegram-канал "112". Пилотом судна был преподаватель авиационного учебного центра Александр Шапочкин.

Личности пассажиров – мужчины и женщины – устанавливаются. "Робинсон" совершал учебно-тренировочный полёт, уточняет канал. Вертолёт возвращался после отработки маршрута и пропал со связи. Он потерпел крушение в лесополосе недалеко от Тураевского шоссе, до аэродрома оставалось 2 км.