В мечети Кабула прогремел взрыв, есть жертвы
В мечети Эйдгах Кабула произошёл взрыв.
Погибли восемь человек, уточняет "Интерфакс", 20 пострадали.
Ответственность за случившееся на себя пока не взяла ни одна из группировок.
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В мечети Эйдгах Кабула произошёл взрыв.
Погибли восемь человек, уточняет "Интерфакс", 20 пострадали.
Ответственность за случившееся на себя пока не взяла ни одна из группировок.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС