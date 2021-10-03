Задержан предполагаемый убийца студенток в Оренбургской области

В Орске "взяли" предполагаемого убийцу студенток медколледжа Александра Лазарева, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Оренбургской области.

Пресечена попытка кражи Лахаревым автомобиля. Сейчас его везут к следователю.

Напомним, в Оренбургской области произошло убийство трех студенток. Убийца после совершения преступления поджег квартиру с телами жертв, чтобы замести следы. Убитые – студентки медицинского колледжа, они жили вместе. Девушки были уроженками Башкирии.