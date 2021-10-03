Самолёт "S7", летевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону

Борт "S7", летевший из Москвы в Симферополь, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за неисправности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В результате неисправности левого двигателя самолёт "Боинг 737" авиакомпании "S7 Airlines" рейсом Москва ("Домодедово") – Симферополь благополучно совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ростова-на-Дону "Платов", - рассказал собеседник агентства.

На борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Готовится вылет резервного самолета. В пресс-службе аэропорта изданию подтвердили факт посадки борта, но не уточнили причины: лайнер "совершил посадку в аэропорту "Платов" "по запросу командира воздушного судна"".