В Оренбурге установлена личность предполагаемого убийцы студенток

В Оренбурге силовики озвучили, кто может быть причастен к смерти трёх студенток медколледжа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о родившемся 23 ноября 1991 г. Александре Лазареве, сообщили Накануне.RU в областном управлении МВД. По данным силовиков, он был одет в короткую, до пояса, светло-коричневую куртку, тёмные штаны, чёрные кроссовки. При себе у предполагаемого убийцы была чёрная спортивная сумка размером 70х20х20 см. Если кому-то известно, где сейчас Лазарев, он может сообщить об этом полицейским по номерам 8-961-919-99-94, 8-999-258-51-46 или 02.

Напомним, в Оренбургской области произошло убийство трех студенток. Убийца после совершения преступления поджег квартиру с телами жертв, чтобы замести следы. Убитые – студентки медицинского колледжа, они жили вместе. Девушки были уроженками Башкирии.