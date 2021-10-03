03 Октября 2021
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Происшествия В России
Александр Лазарев (2021) | Фото: УМВД по Оренбургской области

В Оренбурге установлена личность предполагаемого убийцы студенток

В Оренбурге силовики озвучили, кто может быть причастен к смерти трёх студенток медколледжа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о родившемся 23 ноября 1991 г. Александре Лазареве, сообщили Накануне.RU в областном управлении МВД. По данным силовиков, он был одет в короткую, до пояса, светло-коричневую куртку, тёмные штаны, чёрные кроссовки. При себе у предполагаемого убийцы была чёрная спортивная сумка размером 70х20х20 см. Если кому-то известно, где сейчас Лазарев, он может сообщить об этом полицейским по номерам 8-961-919-99-94, 8-999-258-51-46 или 02.

Напомним, в Оренбургской области произошло убийство трех студенток. Убийца после совершения преступления поджег квартиру с телами жертв, чтобы замести следы. Убитые – студентки медицинского колледжа, они жили вместе. Девушки были уроженками Башкирии.

Александр Лазарев(2021)|Фото: УМВД по Оренбургской области

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В Оренбурге установлена личность предполагаемого убийцы студенток

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Теги: Александр Лазарев, убийство, студентки, медколледж



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Развитие сюжета:

Ранее 03.10.2021 19:17 Мск Задержан предполагаемый убийца студенток в Оренбургской области

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Ранее 30.09.2021 12:22 Мск На месте пожара в оренбургском городе нашли тела трех убитых студенток медколледжа


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