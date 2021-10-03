03 Октября 2021
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Общество Тюменская область
Мечеть, полумесяц (2016) | Фото: ansar.ru

В Тюмени построят исламский культурно-просветительский центр

В Тюмени появится крупный объект, в котором расположится исламский культурно-просветительский центр. Такое решение было принято на заседании правления духовного управления мусульман Тюменской области. Разговор об этом зашёл после обращения руководителей и членов мусульманских религиозных организаций Тюмени о создании крупного исламского просветительского центра в областной столице, сообщили Накануне.RU в духовном управлении мусульман России.

Согласно решению муфтията, исламский культурно-просветительский центр разместится в пустующем трёхэтажном здании учебного корпуса Соборной мечети Тюмени. Изначально там планировалось создать филиал казанского Российского исламского университета с общежитием для студентов и лекционными залами, но по определённым обстоятельствам довести начатое до конца не удалось. Одной из причин является несоответствие здания строительным нормам и правилам.

Будущий центр будет заниматься разработкой и реализацией образовательных и просветительских проектов, а также организацией развлекательных и культурных мероприятий, направленных на популяризацию знаний об исламе как среди мусульман, так и среди представителей других религий. По словам муфтия Зинната хазрата Садыкова, наличие такого центра поможет решить проблему с площадкой для проведения языковых курсов, семинаров, лекций и встреч с общественностью.

"К сожалению, из-за отсутствия соответствующего объекта нам на протяжении нескольких лет приходится арендовать помещения для проведения наших мероприятий. Для возрастающей с каждым днём мусульманской общины города жизненно необходимо иметь свою площадку, на которой наши единоверцы смогут в полной мере реализовывать свои просветительские идеи и проекты", - сказал муфтий.

По его словам, в здании центра, помимо всего прочего, разместятся читальный и выставочный зал, что позволит сделать его открытым для всех жителей и гостей Тюмени.

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В Тюмени построят исламский культурно-просветительский центр

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Теги: Ислам, центр, Зиннат хазрат Садыков



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