Соблюдение мер безопасности в нерабочие дни позволит встретить Новый год в привычном режиме

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала россиянам, что они смогут отпраздновать Новый год в привычном режиме, если будут соблюдать меры безопасности в период объявленных нерабочих дней и пройдут вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС.

"Конечно, эти дни [период нерабочих дней] надо использовать для того, чтобы сделать прививку тем, кто еще не сделал. Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни и привьемся, как раз до Нового Года мы успеем", - приводит издание ее слова.

Период нерабочих дней она посоветовала провести с семьей, а также чаще быать на свежем воздухе. От походов по гостям и приглашений гостей к себе домой она рекомендовала воздержаться.

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.