В ближайшую неделю в регионы РФ поступит новая партия вакцины "Спутник Лайт"

В ближайшую неделю будут организованы поставки однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в регионы, в которых вакцина уже закончилась, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве информируют, что из-за повышенного спроса вырос объем потребления вакцин.

"В настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, соответственно, в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата "Спутник Лайт". На данный момент в субъектах РФ имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции. Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", - говорится в сообщении.

В настоящий момент вакцина "Спутник Лайт" кончилась в Свердловской области, Пермском крае, а также в ряде других субъектов РФ.

Напомним, ажиотаж возник на фоне введения обязательного режима QR-кодов для посещения общественных мест. На этой неделе в Свердловской области расширили число зон, свободных от ковида, для посещения которых требуется QR-код. Получить его могут те, кто поставит прививку. Как только об этом стало известно, в Екатеринбурге моментально выстроились огромные очереди на вакцинацию.

Как сообщают уральцы в соцсетях, на сегодняшний день в выездных прививочных пунктах вакцины "Спутник Лайт" нет совсем, а на вакцину "Спутник V" нет талонов. Осталась только вакцина против гриппа, которая в нынешних условиях не пользуется ажиотажным спросом.