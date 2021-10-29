В молодёжной организации Уралвагонзавода - новый лидер

На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) избрали нового председателя молодежной организации. Им стал инженер по развитию производственных систем отдела бережливого производства Иван Кукарцев. Выборы прошли в ходе отчетно-выборной конференции. Там же был избран новый комитет молодежной организации в составе девяти человек, секретарь комитета и ревизионная комиссия в составе трех человек, подведены итоги работы, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Со сцены Дворца культуры имени И.В. Окунева актив молодежной организации приветствовал генеральный директор Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Он подчеркнул, что для молодых людей на предприятии созданы все условия для профессионального развития и самореализации.

– На вас, ребята, лежит большая ответственность за будущее Уралвагонзавода. Это не значит, что мы ее перекладываем на ваши плечи. Мы хотим, чтобы вы приняли эстафетную палочку и гордо понесли дальше. Сегодня у нас есть гособоронзаказ, есть заказы по гражданской продукции - у нас есть работа. И важно улучшать производство, заниматься рационализаторской деятельностью. Вы прогрессивные, быстрее и лучше мыслите, легче адаптируетесь к новым условиям. В цехах предприятия есть такое суперсовременное оборудование, которого нет больше нигде. Подключайтесь! Я призываю вас к рационализаторству. Это работа очень важна, помимо текущей. Надо, чтоб глаза не замыливались и смотрели постоянно вперед, - отметил Александр Потапов.

Иван Кукарцев работает на Уралвагонзаводе с 2015 года, занимается внедрением в цехах системы бережливого производства. Он постоянный участник конференции молодых специалистов имени главного инженера Уралвагонзавода В.А. Андронова. В 2017 году стал победителем конференции в секции «Управление на предприятии, планирование и организация деятельности. Инновационные подходы к управлению производством». В 2021 году занял II место во Всероссийской конференции «Молодежь. Проекты. Идеи». Иван выступает в качестве наставника молодежи, является автором нескольких рацпредложений. Удостоен звания «Лауреат премии генерального директора» в 2018 году, а также «Лауреат молодежной премии» в 2021 году.

Иван Кукарцев сменил Светлану Алдушину, которая возглавляла молодежку УВЗ с 2017 года. В составе молодежной организации предприятия почти 6000 человек, что составляет 72% от общего количества заводчан в возрасте до 35 лет. Молодежка Уралвагонзавода – одна из крупнейших и активных в России. Ее деятельность направлена на сплочение трудовых коллективов, а также на формирование у молодых работников активной социальной позиции.

Среди основных направлений работы - привлечение молодежи к решению производственных задач, укрепление трудовой и производственной дисциплины, развитие досуговой деятельности и занятие спортом, самодеятельное творчество, а также работа по гражданско-патриотическому воспитанию. На предприятии не один год действует Совет молодых специалистов. Молодежь Уралвагонзавода повышает свой профессиональный уровень на конкурсах профмастерства, участвует в развитии заводской системы наставничества, представляет предприятие на форумах и конференциях регионального и федерального уровней. С 2013 года члены молодежки УВЗ избираются в Молодежный Парламент Свердловской области.

Молодые заводчане принимают участие в различных акциях, праздниках, соревнованиях и конкурсах, в научно-практических конференциях и обучающих семинарах. Они проводят профориентационную работу среди школьников Дзержинского района Нижнего Тагила, благоустраивают территорию города, занимаются благотворительностью и активно участвуют в волонтерском движении.

В конференции приняли участие лидеры цеховых первичек молодежной организации «Уралвагонзавод», а также исполнительный директор Владимир Рощупкин, директор по персоналу предприятия Алексей Балыбердин и председатель профсоюзной организации Евгений Лутохин.