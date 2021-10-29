На Уралвагонзаводе рассказали о реализации федерального проекта "Чистый воздух"

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) посетили представители Минприроды РФ - проектный офис Федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Вместе с главным инженером предприятия Павлом Слободяником делегация побывала в прессовом, термическом и литейном цехах, а также в музее бронетанковой техники УВЗ. Представителям Минприроды РФ рассказали о деятельности градообразующего предприятия Нижнего Тагила в рамках проекта "Чистый воздух", сообщает пресс-служба УВЗ.

Доля УВЗ в загрязнении атмосферного воздуха Нижнего Тагила составляет менее 5% от общего числа выбросов городских промышленных предприятий, и данная цифра постоянно снижается. УВЗ реализует собственные программы по снижению негативного воздействия на окружающую среду, на которые каждый год направляются сотни миллионов рублей. С 2019 года Уралвагонзавод включился в работу по федеральному проекту "Чистый воздух". Мероприятия, которые реализуются в рамках этого проекта, уже дали положительный эффект.

Гостям продемонстрировали итоги реализованных мероприятий и рассказали о планируемых к исполнению проектах. К примеру, в прессовом цехе была заменена вентиляция машины плазменной резки "Комета", в термическом цехе №2 вместо двух устаревших термических печей установлены новые, планируется установить и третью печь, под которую уже готов фундамент.

В вагоносборочном производстве проходит внедрение новых технологий и современного сварочного оборудования, планомерно снижается расход сварочных материалов. Разработаны проекты по внедрению нового оборудования в металлургических цехах.

Кроме того, Уралвагонзавод, как градообразующее предприятие, ежегодно ведет масштабную работу по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территории предприятия и района, что позволяет снизить вторичное загрязнение атмосферы и уменьшить запыленность воздуха. В 2021 году высажено порядка 100 деревьев, 100 кустарников и 165 тысяч единиц цветочной рассады на площади 3293,9 кв. м.

В Нижнем Тагиле Минприроды РФ провели совещание по реализации федерального проекта "Чистый воздух". В нем приняли участие представители промышленных предприятий города, администрация региона и надзорные органы. Руководитель Проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков подчеркнул, что впереди ещё много работы по снижению выбросов.

По словам Королькова, есть договорённость с тагильскими предприятиями о проведении до 2023-2024 года дополнительных мероприятий по снижению выбросов тех веществ, которые вызывают наибольшую обеспокоенность у жителей. В планах, что ряд мероприятий завершат не в 2024 году, как это планировалось, а на два года раньше. То есть уже в 2022 году от реализации проекта будет дополнительный эффект.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антона Сафронова, предприятия Нижнего Тагила берут повышенную ответственность за проведение мероприятий в области очистки атмосферного воздуха. В течение месяца они будут сформулированы, представлены в актуализированный план и утверждены на федеральном уровне.