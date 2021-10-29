29 Октября 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

В Прикамье партия "Яблоко" потеряла право выдвигать кандидатов в заксобрание без сбора подписей

Избирательная комиссия Пермского края утвердила списки политических партий, которые могут выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей, сообщили Накануне.RU в крайизбиркоме.

Так, на выборах депутатов заксобрания, собирать подписи не нужно партиям: "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Коммунисты России".

Как пояснили в избиркоме, в список попали пять партий, которые получили по итогам выборов представительство в региональном парламенте. Партия пенсионеров преодолела 3% барьер, но не получила мандатов, а "Коммунисты России" освобождены от сбора подписей, так как за их списки проголосовало более 0,5% от числа избирателей края.

Ранее правом выдвигать кандидатов без подписей обладала партия "Яблоко". Однако на выборах в этом году партия не преодолела 3%-ный барьер. Впрочем, партия "Яблоко" освобождена в отдельных муниципальных образованиях, так как их представители избрались в соответствующие органы местного самоуправления. Речь идет о Большесосновском муниципальном округе, Краснокамском городском округе, Кунгурском муниципальном округе.

Также не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований выдвижение от партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", "ЛДПР", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

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В Прикамье партия "Яблоко" потеряла право выдвигать кандидатов в заксобрание без сбора подписей

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Теги: партия, Яблоко, сбор подписей, заксобрание, выборы



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