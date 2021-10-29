В Тюменской области пострадавший в ДТП отсудил 1,5 миллиона за смерть беременной супруги и свои травмы

Житель Ишима получит компенсацию за то, что в аварии погибла его беременная супруга, а также пострадал он сам, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Утром 15 марта 2020 г. водитель "Лада Приора" через сервис поиска попутчиков взял в Ишиме троих пассажиров и повёз из в Тюмень. Двигаясь по второстепенной дороге в Ишимском районе, он не выполнил требование знака об остановке перед перекрёстком и не пропустил грузовой автомобиль "Даф", который ехал по главной дороге. В результате столкновения беременная пассажирка погибла на месте, а ее муж серьезно пострадал. У супругов – двое малолетних детей. Виновник аварии получил два года и один месяц колонии-поселения. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу пострадавшего 1,5 млн руб. компенсации морального вреда за тяжёлые травмы и смерть супруги.

Однако с отбывающего наказание в колонии удалось взыскать немного. Потерпевший обратился в Ишимский городской суд с иском о взыскании указанной суммы в порядке солидарной ответственности с владельца грузового автомобиля – ЗАО Промышленная компания "Сетчатые изделия" из Орла. Суд первой инстанции, учитывая отсутствие вины водителя грузовика, взыскал 150 тыс. руб. Вердикт был обжалован в Тюменском областном суде, который и вынес новое решение о взыскании 1,5 млн руб. солидарно с акционерного общества и виновника аварии с учётом уже выплаченных осужденным сумм.