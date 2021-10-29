Песков: Нехватку вакцин в регионах ликвидируют в сжатые сроки

Власти ликвидируют временную нехватку вакцин от COVID-19 в регионах в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля объяснил, что дефицит вакцин связан с неритмичными темпами вакцинации, передает ТАСС. Если бы прививочная кампания проходила равномерно, "никаких дефицитов не возникало бы", считает он.

Ранее сообщалось, что вакцина "Спутник Лайт" закончилась в Петербурге. Ее дефицит также образовался в Красноярском и Пермском краях, в Кургане. При этом запасов остальных вакцин в регионах вполне достаточно.