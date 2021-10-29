ИА Regnum возмутилось оскорблениями непривитых Киселевым

ИА Regnum выразило возмущение тем, что телеведущий Дмитрий Киселев в телеэфире назвал всех, кто не хочет вводить себе вакцину от ковида, "социопатами" и "выступающими против государства".

Напомним, Киселев обвинил непривитых в новом локдауне. По его мнению, именно на их лечение государство тратит деньги, а они не ценят такую заботу о себе и не хотят вакцинироваться.

Издание привело те же вопросы, которые задала член Совета Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Екатерина Гордон. Например, почему в Москве, где уже не раз власти заявляли о достижении коллективного иммунитета, ситуация с каждой "волной" все хуже? Или почему в регионах России, где применялись самые жесткие меры, ситуация ничуть не лучше, чем в тех, где таких мер не было? Почему в России полностью или частично лишены медицинской помощи люди, которые больны не ковидом, а другими заболеваниями? Наконец, если прошлые ограничительные меры были эффективны, то откуда нужда в новых, а если они были неэффективны, то зачем их повторять?

ИА Regnum считает, что именно из-за пренебрежения к людям, с которыми власти не собираются честно разговаривать, допускаются многочисленные ошибки, которые к тому же не признаются, а еще больше усугубляются.

На прошлой неделе издание дало откую же отповедь коллеге Киселева Маргарите Симоньян, которая разразилась обвинениями в адрес невакцинированных.