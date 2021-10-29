Пожилых жителей Екатеринбурга атаковали лжепереписчики

В свердловском Главке МВД заявили, что в регионе появились лжепереписчики. Также в полиции рассказали, что нужно делать и как вести себя в такой ситуации.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первый криминальный эпизод произошел 27 октября на улице Агрономической в Чкаловском районе Екатеринбурга. В квартиру к пенсионерке 1938 года рождения пришли две женщины, одна из них была с признаками беременности, возможно, сымитированными, и представились переписчиками.

"Хозяйка жилища оказалась добродушной и впустила незваных гостей, а вскоре поплатилась за это. На кухне мошенницы спросили у бабушки, есть ли у нее сбережения, а получив утвердительный ответ, попросили показать одну купюру для проверки. Переписав номер банкноты, визитеры вернули деньги, после чего пожилая дама заботливо спрятала их обратно в пакет за батареей, что, разумеется, и нужно было аферистам – увидеть, где спрятана заначка. Пока одна мошенница отвлекала хозяйку, вторая быстро забрала сбережения на общую сумму 300 тысяч рублей. После того, как визитеры ушли, стало понятно, кто приходил под видом переписчиков", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Буквально в тот же день жертвой похожих аферисток стала вторая жительница Чкаловского района 1930 года рождения, проживающая на улице Ляпустина. К ней также явились две мошенницы под видом переписчиц, в итоге бабушка лишилась 220 тысяч рублей и обратилась за помощью в полицию. Сейчас уголовный розыск проводит оперативные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленниц.

Пользуясь возможностью, Валерий Горелых обратился к екатеринбуржцам и жителям Свердловской области с просьбой открывать дверь своего жилища только после проверки сведений о переписчике по телефону "горячей линии": 8-800-707-20-20. Она работает с 9.00 до 21.00. Также важно знать, что вся информация принимается только со слов опрашиваемого, без документального подтверждения (не требуется ни паспорт, ни документы на жилье). Сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не нужно, и за участие в переписи никакие деньги с людей не берут. Также переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

У настоящего переписчика должны быть удостоверение с указанием фамилии (действительно при предъявлении вместе с паспортом); шарф, жилет и сумка с символикой переписи; планшет со специальной программой переписи и электронным переписным листом, а также средства санитарной гигиены (маска и перчатки).

"При поступлении звонка или SMS-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать нельзя, так как подобная форма получения данных официально не используется. Если кто-то звонит и спрашивает личные данные, знайте, что вас пытаются обмануть", - резюмировал полковник Горелых.