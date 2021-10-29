В Госдуме предложили освободить часть пенсионеров от транспортного налога

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев.

Парламентарий предложил принять закон, который освобождает пенсионеров с автомобилем с мощностью двигателя до 150 л.с от уплаты налогов, сообщает RT.

Сухарев напомнил, что сейчас в России нет единой льготы для пенсионеров с личным транспортом. Таким образом, по его словам, в двух соседних регионах условия начисления транспортного налога неравные.

При этом, считает депутат, из-за отсутствия общественного транспорта во многих небольших населенных пунктах пенсионеры нуждаются в собственном автомобиле.