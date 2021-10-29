Львиную долю льготных кредитов на строительство гостиниц в России получат иностранные компании

Большую часть льготных кредитов на строительство и реконструкций гостиниц в рамках развития туристических проектов в России получат крупные операторы, значительная часть из которых – иностранцы, в том числе французские и американские компании.

Правительство России сообщило об одобрении первых 38 проектов, которые получат льготные кредиты на 140 млрд руб.

"В ближайшие два-три года в России появятся около 14 тыс. новых современных номеров различных категорий. На их строительство и реконструкцию будут направлены льготные кредиты по ставке 3–5% на общую сумму 140 млрд руб., которые получат 38 туристических проектов", - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

75% одобренных проектов будет находиться под управлением федеральных и международных гостиничных операторов, таких как "Алеан", "Космос", "Азимут", Hilton, Accor (Mercure), Holiday inn, Marriot International, Sheraton, Novotel, "Рэдиссон", сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Напомним, льготное кредитование – мера поддержки, реализуемая в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".