Губернатор Амурской области: В регионе не будут сжигать токсичные отходы с "Восточного"

В Амурской области не будут сжигать ядохимикаты, которые привезли в Приморье на утилизацию с космодрома "Восточный", заявил губернатор Василий Орлов в своем телеграм-канале.

В регионе для этого нет подходящих площадок, пояснил он. "И сжигать поэтому никто ничего не будет — это сразу уголовная статья", - подчеркнул Орлов.

По словам губернатора, срок исполнения контракта с компанией, которая обязалась утилизировать опасный груз, истекает в конце ноября. Если до этого времени работы не будут выполнены, с нее взыщут неустойку и будут искать нового подрядчика.

Как пишет Regnum, в Приморье назревает очередной экологический скандал. Часть ртутного грунта c космодрома "Восточный", которую должны были захоронить в Красноярском крае, привезли в регион. Местные жители не довольны и собирались на митинги протеста.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко также заявил, что отходы в регионе сжигать однозначно не будут.

Как выяснилось, пришедшие в негодность пестициды и агрохимикаты попали в Приморье из Приамурья в результате длительного и достаточно запутанного процесса. У правительства региона и надзорных органов возникли обоснованные сомнения в законности некоторых этапов их перемещения.