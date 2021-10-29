29 Октября 2021
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Политика Пермский край
Пермская городская дума, дума Перми (2015) | Фото: gorodperm.ru

Вопросы межнационального диалога обсудили в Перми

Вопросы межнационального диалога в Перми обсудили на заседании президиума совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Заседание провел глава города Алексей Дёмкин. Конструктивному диалогу разных наций и конфессий в столице Прикамья способствует сфера культуры.

По словам председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина, сферы культуры и образования находятся на передовой в деле патриотического воспитания.

"Наша страна испытывает серьезное внешнее давление, и на все это накладывается пандемия коронавируса. Считаю, что в этих условиях особенно важно сохранять внутреннее единство, использовать многовековой опыт добрососедских отношений между народами, живущими в России, городе Перми и Пермском крае",- прокомментировал Дмитрий Малютин.

Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов отметил, что ежегодно проходит форум волонтеров школьных служб примирения "Мир без границ". Цель форума - создание условий для гармонизации межнациональных отношений школьников, укрепление детской волонтерской инициативы в сфере профилактики межнациональных конфликтов.

В Перми с 2015 года на базе муниципальных библиотек активно ведется работа с трудовыми мигрантами. На базе муниципальных учреждений состоялись XXIII Кирилло-Мефодиевские чтения для учащихся и студентов города Перми и Пермского края. Также в 2021 году прошел XVI городской Фестиваль народного творчества татар и башкир города Перми "ПЕРМЬ-ТАЛАНТЛАРЫ", посвященный 115-летнему юбилею татарского поэта - героя Мусы Джалиля.

Начальник департамента образования администрации города Перми Анна Деменева рассказала о реализуемых в дошкольных учреждениях и школах мероприятиях по патриотическому воспитанию. Ежегодно проходит фестиваль "Дни воинской славы России". У фестиваля разносторонняя программа, в нее входят мероприятия как спортивной, так и историко-краеведческой направленности.

Отметим, что по данным переписи населения 2010 года, большинство населения Перми составляют русские (88%), далее идут татары (4%), украинцы (2%), башкиры (1%), коми-пермяки (1%).

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Вопросы межнационального диалога обсудили в Перми

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