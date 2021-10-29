Врачи выразили возмущение валом методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению ковида

Участники конференции "Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России", состоявшейся в Санкт-Петербурге, выразили свое возмущение валом постоянно меняющихся методических рекомендаций Минздрава РФ по ведению больных COVID-19, которых уже было 13. Об этом говорится в резолюции конференции.

Эксперты отмечают, что они разрабатывались без широкого и адекватного анализа результатов предыдущих рекомендаций и сводят всю иммунопрофилактику к вакцинации. Подтверждением ошибочности этого подхода врачи считают утроение числа заболеваний и удвоение показателя летальности во второй половине 2021 года.

"Мы убеждены и утверждаем, что именно естественный иммунитет, а не приобретенный в результате вакцинной иммунопрофилактики - есть лучшая и надежнейшая защита от острых респираторных вирусных инфекций, в том числе вызываемых коронавирусами", - говорится в резолюции (об этом постоянно говорит академик РАН вирусолог Виталий Зверев).

Также отмечаются многочисленные сомнительные утверждения и меры. Например, о пандемии без упоминания эпидпорогов, которые нигде не были превышены; о ПЦР-тестах, которые разрабатывались для длинноцепочных пептидных последовательностей, в то время как COVID-19 вызывается короткоцепочным РНК-вирусом; принуждение к вакцинации, запугивание, поражение в правах невакцинированных. Упоминается и то, что все вакцины были зарегистрированы с нарушением санитарных правил до завершения всех этапов испытаний.

Врачи требуют, в частности, вернуться к научному подходу в сфере эпидемиологии, вирусологии и иммунопрофилактики; осуществлять диагностику не на основании ПЦР-тестов, а на основании клинической картины заболевших; сформировать базу данных регистрации и статистического учета поствакцинальных осложнений и смертельных исходов в результате вакцинации любыми иммунобиологическими препаратами; передать функции эпидемиологической службы от Роспотребнадзора Минздраву РФ.

Среди подписавших десять докторов наук, в том числе академик РАН и главный инфекционист Санкт-Петербурга Юрий Лобзин.