Врачи выразили возмущение валом методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению ковида

29 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Минздрав РФ (2018) | Фото: www.rosminzdrav.ru

Врачи выразили возмущение валом методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению ковида

Участники конференции "Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России", состоявшейся в Санкт-Петербурге, выразили свое возмущение валом постоянно меняющихся методических рекомендаций Минздрава РФ по ведению больных COVID-19, которых уже было 13. Об этом говорится в резолюции конференции.
Читайте также:

Эксперты отмечают, что они разрабатывались без широкого и адекватного анализа результатов предыдущих рекомендаций и сводят всю иммунопрофилактику к вакцинации. Подтверждением ошибочности этого подхода врачи считают утроение числа заболеваний и удвоение показателя летальности во второй половине 2021 года.

"Мы убеждены и утверждаем, что именно естественный иммунитет, а не приобретенный в результате вакцинной иммунопрофилактики - есть лучшая и надежнейшая защита от острых респираторных вирусных инфекций, в том числе вызываемых коронавирусами", - говорится в резолюции (об этом постоянно говорит академик РАН вирусолог Виталий Зверев).

Также отмечаются многочисленные сомнительные утверждения и меры. Например, о пандемии без упоминания эпидпорогов, которые нигде не были превышены; о ПЦР-тестах, которые разрабатывались для длинноцепочных пептидных последовательностей, в то время как COVID-19 вызывается короткоцепочным РНК-вирусом; принуждение к вакцинации, запугивание, поражение в правах невакцинированных. Упоминается и то, что все вакцины были зарегистрированы с нарушением санитарных правил до завершения всех этапов испытаний.

Врачи требуют, в частности, вернуться к научному подходу в сфере эпидемиологии, вирусологии и иммунопрофилактики; осуществлять диагностику не на основании ПЦР-тестов, а на основании клинической картины заболевших; сформировать базу данных регистрации и статистического учета поствакцинальных осложнений и смертельных исходов в результате вакцинации любыми иммунобиологическими препаратами; передать функции эпидемиологической службы от Роспотребнадзора Минздраву РФ.

Среди подписавших десять докторов наук, в том числе академик РАН и главный инфекционист Санкт-Петербурга Юрий Лобзин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Врачи выразили возмущение валом методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению ковида

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ковид, минздрав, рекомендации



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети