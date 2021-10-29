Энергетики "Россети-Урал" повысили надежность электроснабжения жителей и предприятий Богдановича

Специалисты Восточных электрических сетей филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" в рамках ремонтной компании 2021 года произвели ремонтные работы оборудования на подстанции 110/10 кВ "Фарфоровая", расположенной в городе Богдановиче. На энергообъекте выполнен капитальный ремонт выключателя 110 кВ с заменой фарфоровых покрышек.



Кроме того, на подстанции энергетики заменили опорно-стержневую изоляцию шинных разъединителей 110 кВ, произвели текущие ремонты силовых трансформаторов, разъединителей и выключателей 10 и 110 кВ, а также другого подстанционного оборудования.



Дополнительную гарантию надежности электроснабжения получили около 15 тысяч населения северного микрорайона Богдановича, а также порядка 30 крупных и мелких промышленных предприятий города, среди которых – АО "Богдановичский комбикормовый завод", ООО "Комбинат строительных материалов", ООО "Богдановичский керамзит", ООО "Богдановичский завод минерало-ватных плит".



Общий объем средств, направленных компанией "Россети Урал" на выполнение ремонтных работ на подстанции 110/10 кВ "Фарфоровая" с начала года составил около 1 млн рублей.