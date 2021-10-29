29 Октября 2021
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Экономика Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Озвучена сумма дивидендов по размещённым привилегированным акциям ПАО "Уралкалий"

Совет директоров "Уралкалия" провёл заседание, на котором приняты несколько решений. Например, внеочередное общее собрание акционеров организации состоится 1 декабря в форме заочного голосования. На нём рассмотрят, в частности, вопрос о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев года, сообщили Накануне.RU в "Уралкалии".

Кроме того, совет директоров рекомендовал ВОСА выплатить дивиденды по размещённым привилегированным акциям ПАО "Уралкалий" в денежной форме в размере 2 тыс. 55 руб. на одну привилегированную акцию. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям решено не выплачивать.

Совет директоров также предложил ВОСА назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Таким днём станет 12 декабря 2021 г. Уставный капитал "Уралкалия" состоит из приобретенных акционерами 1 млрд 268 млн 585 тыс. 999 обыкновенных акций и 30 млн привилегированных акций (размещенные акции).

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Озвучена сумма дивидендов по размещённым привилегированным акциям ПАО "Уралкалий"

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Теги: Уралкалий, совет директоров



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