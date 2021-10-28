"Пенсионеры проявляют непредусмотренную фондами живучесть": Госдума одобрила в первом чтении бюджеты ПФР, ФОМС и ФСС

Госдума сегодня в первом чтении утвердила бюджеты на 2022 год трех фондов – Пенсионного, ОМС и ФСС. Проекты бюджетов получили одобрение силами "Единой России", при этом оппозиционные фракции много критиковали работу внебюджетных фондов, претензии были даже к простым математическим операциям.

Например, представитель "Справедливой России – За правду" Михаил Делягин удивился остаткам на счетах ПФР: "Остатки ПФР на конец 2020 года – 1,5 млрд руб., на конец 2021 года – уже 114 млрд руб. Откуда такие деньги? Из воздуха?". Он также острил по поводу нереалистичности расчетов экономистов Пенсионного фонда: "Пенсионеры проявляют непредусмотренную страховыми фондами живучесть", "Пенсионеры не хотят умирать так, как запланировано".

Депутат от "Новых людей" Сардана Авксентьева упрекнула ПФР в "постыдной" индексации пенсий неработающих пенсионеров в размере меньше тысячи рублей: "Пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,6% - 984 руб. Коллеги, стыдно! Мы ведь сейчас поедем в регионы и должны будем говорить людям о повышении пенсии на тысячу рублей при нынешнем росте цен. Когда все звучит в процентах – выглядит все хорошо. Но прожиточный минимум пенсионера 10 277 рублей на 2022 год. Разве это нормально? Разве это допустимо вообще? Пенсии не просто не повышаются, они понижаются относительно ПМ".

Также негодование всех оппозиционных партий вызвал тот факт, что правительство, видимо, не собирается индексировать пенсии работающих пенсионеров.

В итоге с критикой работы глав фондов – ПФР, ФОМС и ФСС – выступил даже спикер Госдумы и представитель "Единой России" Вячеслав Володин. Он заметил, что руководители фондов начали покидать зал заседаний Госдумы еще до окончания голосования по принятию бюджетов их организаций. Это вызвало негодование Володина.

"А где Кигим (глава ПФР – прим. ред.)? Ушел уже? Вот это неправильно – давайте переголосуем", - в шутку предложил спикер, не увидев главу ПФР в зале. Когда тот все же вернулся, Володин выступил с отповедью.

"Вот смотрите, был перед вами Силуанов (глава Минфина – прим. ред.). Он не просто на вопросы отвечал – он дожидался, выступал с заключительным словом. (все три руководителя фондов отказались выступать с заключительным словом – прим. ред.). Должна быть какая-то культура, так нельзя. Ну подождите, депутаты выразят свое мнение. Вы настолько к этому относитесь… это неправильно. У вас единственная возможность встретиться с жителями нашей страны, которые через депутатов к вам обращаются", - разозлился Володин.

"А вы от этого бежите. А вам совсем прекрасно было бы, если бы этот разговор заочно проходил. Что мы, каждый раз будем обострять наши отношения? Если в этом диалоге вы не заинтересованы – о чем тогда говорить? А мы боремся за вас. Так уважайте их, тех, кто вас поддержал. Спасибо, до свидания", - выпроводил Володин гостей и уже своим коллегам сказал: "А президент постоянно говорит: ведите диалог, слушайте людей…".

Цифры

Доходы ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн руб., расходы - 10,154 трлн руб. Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году 17,115 тыс. руб. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году - 5,9%.

Доходы ФСС в 2022 году составит 988,156 млрд руб., общий объем расходов бюджета фонда - 944,117 млрд руб.

Доходы ФОМС в 2022 году составят 2,779 трлн руб. В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ - 2,461 трлн руб.