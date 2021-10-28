28 Октября 2021
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Оборудование Уралвагонзавода (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод модернизирует термическое производство

В термическом цехе №2 Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) проводится масштабная реконструкция, которая затрагивает практически все участки подразделения. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, в данный момент работы выполнены почти на 70%, объём инвестиций уже составил не менее 0,5 млрд руб. В планах к середине 2022 года реализовать проект полностью.

В подразделении уже установлены пять новых электромостовых кранов с герметичными кабинами, кондиционерами, эргономичным расположением управления и современным электроприводом.

Проводится замена печного оборудования. Внедрение трёх термических печей с выкатным подом позволит значительно повысить производительность труда и культуру производства, при этом уменьшить потребление энергоресурсов. Одна из печей практически готова вступить в строй действующих: она на стадии пуско-наладочных работ. Ещё две – на разных этапах монтажа. В планах удвоить количество нового печного оборудования.

Оборудование Уралвагонзавода(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

В подразделении также появились две машины газовой резки, одна из которых смонтирована и запущена, для второй ведутся фундаментные работы. Приобретены два пресса усилиями 630 и 2500 тонн. Они уже установлены и сданы в эксплуатацию. Для работы на новом оборудовании персонал термического цеха прошёл обучение.

Оборудование Уралвагонзавода(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Уралвагонзавод модернизирует термическое производство

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Теги: Уралвагонзавод, модернизация, термическое производство



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