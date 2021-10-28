Эффектный гол футболиста "Кубани" с 40 метров помог выбить "Краснодар" из Кубка России

Эффектный гол футболиста "Кубани" с 40 метров помог выбить "Краснодар" из Кубка России.

Накануне "жёлто-зелёные" разгромили "быков" в дерби со счётом 3:0.

Самым эффектным получился второй мяч в игре, когда полузащитник Василий Алейников дальним ударом перекинул вратаря "Краснодара", вышедшего из ворот.

Отметим, что "Краснодар" стал не единственным клубом Российской Премьер-лиги (РПЛ), вылетевшим из Кубка России на стадии группового этапа. "Урал", "Ростов", "Уфа", "Ахмат", "Химки" и "Крылья Советов" также не смогли пробиться в раунд плей-офф.

Жеребьевка стадии плей-офф состоится уже на следующей неделе. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут весной следующего года.