Россиянка Дина Аверина завоевала 16-ю золотую медаль чемпионатов мира по художественной гимнастике

Российская спортсменка Дина Аверина завоевала 16-ю золотую медаль чемпионатов мира по художественной гимнастике.

Сегодня на соревнованиях в японском Китакюсю Дине не было равных в упражнении с булавами. Её выступление оценили в 27,100 балла. Сестра Дины Арина Аверина стала второй с результатом 26,750 балла, "бронза" у представительницы Беларуси Анастасии Салос (26,400).

Кроме этого, сегодня также состоялись и упражнения с летной. Но здесь Дина и Арина не смогли достигнуть вершины, став соответственно серебряным (23,900 балла) и бронзовым (23,450 балла) призёрами. Первое же место у белоруски Алины Горносько (23,950 балла).

Напомним, что накануне Дине Авериной удалось завоевать две золотые медали в соревнованиях с мячом и обручем.