28 Октября 2021
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Общество Свердловская область
лесной пожар (2010) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области отменили особый противопожарный режим с 1 ноября

Начиная с 1 ноября в Свердловской области отменяется особый противопожарный режим.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков. Режим отменяется в связи с прохождением пика возникновения природных пожаров.

За минувшие сутки на Среднем Урале было ликвидировано два природных пожара на площади 84,5 гектара в Березовском городском округе и два очага тления торфа площадью 1,1 гектара в Екатеринбурге. По данным на 28 октября в регионе продолжают действовать два природных пожара на площади 7,3 гектара, все они локализованы, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

15 сентября властями было принято решение о продлении в Свердловской области особого противопожарного режима. Отменить его, несмотря на наступление осени, не представлялось возможным, так как установилась сухая, ветреная погода и действовали природные пожары на площади более 100 Га.

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В Свердловской области отменили особый противопожарный режим с 1 ноября

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Теги: особый противопожарный режим, отмена, Свердловская область



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