Президент Синары Пумпянский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил председателя Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), президента Группы Синара Дмитрия Пумпянского орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ президента о награждении государственными наградами РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Пумпянского Дмитрия Александровича – президента акционерного общества Группа Синара, Свердловская область", – отмечено в указе.

Как напоминает пресс-служба ТМК, Дмитрий Пумпянский выступил организатором создания на Урале высокотехнологичного производства железнодорожной продукции нового поколения. В достаточно короткие сроки с нуля было создано системообразующее предприятие, ставшее сегодня центром машиностроительного кластера, в который включены более 160 предприятий. Проект реализуется на заводе "Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область). Сегодня это самая передовая индустриальная площадка в Европе по выпуску современных электровозов и скоростных электропоездов "Ласточка". В 2020 году впервые в России на заводе приступили к реализации проекта по созданию высокоскоростных поездов, способных развивать скорость до 400 км/ч, что предполагает вхождение России в ТОП-5 высокоскоростных держав.

С 2019 года Группа Синара активно включилась в федеральный проект развития городского общественного транспорта. Сегодня созданы новые модификации трамваев для Москвы, Челябинска и Таганрога. В 2021 году структурное подразделение Группы Синара впервые в России заключило концессионные соглашения на комплексную модернизацию всей трамвайной инфраструктуры Таганрога и на создание и эксплуатацию троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Сегодня Группа Синара и ТМК предлагают предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) комплексные услуги по обустройству месторождений и созданию сопутствующей инфраструктуры. Речь идет об объектах энергетики, инженерных сетях, металлоконструкциях, строительстве социально-бытовых объектов. Такой подход позволит заказчикам получить "под ключ" высокотехнологичные продукты для добычи и транспортировки углеводородов с выверенной технологией их эксплуатации, а также единые стандарты качества для всех сопутствующих процессов.