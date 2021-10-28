28 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект открытого консорциума (архитектурные бюро &quot;Плотинка&quot; и FISH studio, а также проектное бюро R1) (2021) | Фото: 100+ Forum Russia

Центр набережной Екатеринбурга благоустроят по проекту Открытого Консорциума

Стал известен победитель конкурса проектов благоустройства части набережной городского пруда Екатеринбурга. Об этом сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал градоначальник у себя в Instagram, жюри решило, что центральную часть набережной будут делать по проекту Открытого Консорциума, куда вошли представители архитектурного бюро "Плотинка", проектного бюро R1, Fish Studio и многие другие.

Стоит отметить, что большинство уральцев, голосовавших на портале екатеринбург.рф, также одобрили проект Открытого Консорциума.

Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект открытого консорциума (архитектурные бюро "Плотинка" и FISH studio, а также проектное бюро R1)(2021)|Фото: 100+ Forum Russia

"В центре города появятся деревянные пирсы и причалы, амфитеатр, будет создан единый пешеходный маршрут с зонами различных полезных и образовательных активностей. Очень важно, что концепт полностью адаптирован под маломобильных людей и семей с детьми. Это будет по-настоящему доступная и общая среда!", - пообещал Орлов.

Презентация концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда Екатеринбурга. Проект открытого консорциума (архитектурные бюро "Плотинка" и FISH studio, а также проектное бюро R1)(2021)|Фото: 100+ Forum Russia

Напомним, недавно в Екатеринбурге стартовал новый конкурс на разработку концепции набережной Исети. Речь идет об участке от улицы Ткачей до улицы Лыжников.

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Центр набережной Екатеринбурга благоустроят по проекту Открытого Консорциума

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Теги: набережная, благоустройство, проект, Екатеринбург



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