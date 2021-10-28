Центр набережной Екатеринбурга благоустроят по проекту Открытого Консорциума

Стал известен победитель конкурса проектов благоустройства части набережной городского пруда Екатеринбурга. Об этом сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал градоначальник у себя в Instagram, жюри решило, что центральную часть набережной будут делать по проекту Открытого Консорциума, куда вошли представители архитектурного бюро "Плотинка", проектного бюро R1, Fish Studio и многие другие.

Стоит отметить, что большинство уральцев, голосовавших на портале екатеринбург.рф, также одобрили проект Открытого Консорциума.

"В центре города появятся деревянные пирсы и причалы, амфитеатр, будет создан единый пешеходный маршрут с зонами различных полезных и образовательных активностей. Очень важно, что концепт полностью адаптирован под маломобильных людей и семей с детьми. Это будет по-настоящему доступная и общая среда!", - пообещал Орлов.

Напомним, недавно в Екатеринбурге стартовал новый конкурс на разработку концепции набережной Исети. Речь идет об участке от улицы Ткачей до улицы Лыжников.