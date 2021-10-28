"Россети" готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в нерабочие дни

"Россети" готовятся к бесперебойному обеспечению электричеством потребителей в нерабочие дни. На дежурстве остается персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач. На случай возможных аварийно-восстановительных работ готовы 9 832 бригады, 47 536 человек и 24 041 ед. спецтехники, а также 6 328 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 501,1 МВт.



На особом контроле – электроснабжение медицинских учреждений. В настоящее время компании Группы обеспечивают электроэнергией свыше 450 больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Для бесперебойного питания госпиталей установлено более 250 РИСЭ суммарной мощностью около 38 МВт.



"Россети" реализуют на постоянной основе комплекс мер для защиты здоровья персонала: термометрия перед доступом на рабочие места, тестирование на COVID-19, дезинфекция помещений и т.д. Все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, антисептики). Проводятся информационные кампании о мерах профилактики, организована вакцинация от COVID-19 и гриппа.



В период действия ограничительных мер усилена работа по дистанционному обслуживанию потребителей. Для оперативной обратной связи с клиентами открыта круглосуточная "горячая линия" 8-800-220-0-220, где работает около 400 операторов. Действуют специализированные онлайн-сервисы (портал-тп.рф, мобильное приложение), с помощью которых можно оставить заявку на наиболее востребованные услуги, включая техприсоединение, установку или замену приборов учета.