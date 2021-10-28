Песков опроверг информацию о перезапуске кампании по вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по пропаганде вакцинации.

По его словам, данная кампания - как "езда на велосипеде", она ведется регулярно, в разных сегментах СМИ и постоянно корректируется, сообщает "Интерфакс".

"Никакого перезапуска нет и быть не может", - отметил пресс-секретарь президента.

Ранее СМИ сообщили, что внутриполитический блок Администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от COVID-19.

Предыдущая компания признана неэффективной, в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации, пишет "Коммерсант". В разъяснительной работе будут принимать участие волонтеры и эксперты.