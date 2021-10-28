28 Октября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале объявлено штормовое из-за метелей и гололеда

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за резкого наступления зимней погоды.
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По данным синоптиков, завтра, 29 октября, местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду, метели и гололед на дорогах. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, жителей просят соблюдать меры безопасности. Так, все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить и по возможности исключить поездки на автомобиле.

"Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. Пешеходам нужно помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность", - советуют в ведомстве.

Автовладельцам, отправляясь в поездку, нужно максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, соблюдать правила дорожного движения. Находясь в дороге, надо быть предельно внимательными в условиях плохой видимости.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцы могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

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На Среднем Урале объявлено штормовое из-за метелей и гололеда

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Теги: метели, гололед, МЧС, Средний Урал



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