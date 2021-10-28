Песков назвал прерогативой регионов введение QR-кодов на общественном транспорте

Решение о введении QR-кодов в общественном транспорте - это прерогатива глав регионов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что введение цифровых пропусков в аэропортах и на железнодорожных вокзалах также является прерогативой региональных властей, которые реализуют свои особые полномочия, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Омской области обсуждался вопрос о введении системы QR-кодов с 20 ноября в общественном транспорте. Пока власти региона не решились на такую меру.