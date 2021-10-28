28 Октября 2021
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Алабай. среднеазиатская овчарка, взрослый (2016) | Фото: mydog.su

Россиянам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей за выгул опасных собак без поводка

Владельцам потенциально опасных собак будет грозить штраф за выгул животного без намордника и поводка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на обновленную редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Так, в статье 14.9 нового документа за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее спикеру Госдумы Вячеславу Володину направляли письмо с предложением ввести штраф за выгул опасных собак без намордника. Согласно закону 2018 году "О жестоком обращении с животными", такой запрет существует, но за него до сих пор не предусмотрено никакое наказание.

Напомним, в список опасных вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.

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Россиянам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей за выгул опасных собак без поводка

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Теги: опасные собаки, штраф, намордник



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