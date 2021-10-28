В Прикамье приемным родителям детей-инвалидов поднимут размер пособия на целых 446 рублей

28 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье приемным родителям детей-инвалидов поднимут размер пособия на целых 446 рублей

Депутаты Пермского края в первом чтении приняли законопроект об увеличении денежного вознаграждения приемным родителям детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. С докладом перед парламентариями выступил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня на учете органов опеки и попечительства состоят 10 135 ребят, которые остались без опеки родителей, из них 98% находятся в семейных формах устройства, 3 700 детей находятся в приемных семьях. В региональном бюджете предусмотрена ежегодно на данные цели 2,2 млрд руб. Достаточно широкий спектр мер социальной поддержки. Проектом закона предлагается с 1 января 2022 года увеличить размер вознаграждения приемным родителям за воспитание каждого ребенка с ограниченным возможностями на 10%", - сообщил министр

На реализацию законопроекта в 2022-2024 г. потребуется 5 млн 565 тыс. руб. ежегодно. Депутаты Илья Лисняк и Ксения Айтакова заявили, что повышение на 10% - мало и поинтересовались у министра о возможности увеличения мер поддержки.

"В пояснительной записке вы пишете: все плохо из 520 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья при всех мерах поддержки, нам удается устроить в семьи лишь 100, что составляет менее 20%. То есть проблема не решается. В связи с этим вы предлагаете увеличить размер пособия с 4 296 рублей в месяц на целых 446 рублей. Вы действительно считаете, что такое унизительное повышение способно изменить ситуацию и указать значимый социальный эффект, и что в бюджете Пермского края можно найти только 5,5 млн руб?" - поинтересовался парламентарий.

"Скажите, есть ли резерв в бюджете Пермского края на увеличение этой суммы? Так как мы идем на сокращение детских домов, больше приоритет расставляем, чтоб дети были в семьях. Реально, на 500 рублей даже тапочки не купишь!" - поддержала коллегу Ксения Айтакова.

Однако внятного ответа на свои вопросы парламентарии не получили. Министр Павел Фокин посоветовал депутатам присоединиться к рабочей группе для доработки этого законопроекта ко второму чтению.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье приемным родителям детей-инвалидов поднимут размер пособия на целых 446 рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дети-сироты, выплаты, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети