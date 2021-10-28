В Прикамье приемным родителям детей-инвалидов поднимут размер пособия на целых 446 рублей

Депутаты Пермского края в первом чтении приняли законопроект об увеличении денежного вознаграждения приемным родителям детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. С докладом перед парламентариями выступил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня на учете органов опеки и попечительства состоят 10 135 ребят, которые остались без опеки родителей, из них 98% находятся в семейных формах устройства, 3 700 детей находятся в приемных семьях. В региональном бюджете предусмотрена ежегодно на данные цели 2,2 млрд руб. Достаточно широкий спектр мер социальной поддержки. Проектом закона предлагается с 1 января 2022 года увеличить размер вознаграждения приемным родителям за воспитание каждого ребенка с ограниченным возможностями на 10%", - сообщил министр

На реализацию законопроекта в 2022-2024 г. потребуется 5 млн 565 тыс. руб. ежегодно. Депутаты Илья Лисняк и Ксения Айтакова заявили, что повышение на 10% - мало и поинтересовались у министра о возможности увеличения мер поддержки.

"В пояснительной записке вы пишете: все плохо из 520 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья при всех мерах поддержки, нам удается устроить в семьи лишь 100, что составляет менее 20%. То есть проблема не решается. В связи с этим вы предлагаете увеличить размер пособия с 4 296 рублей в месяц на целых 446 рублей. Вы действительно считаете, что такое унизительное повышение способно изменить ситуацию и указать значимый социальный эффект, и что в бюджете Пермского края можно найти только 5,5 млн руб?" - поинтересовался парламентарий.

"Скажите, есть ли резерв в бюджете Пермского края на увеличение этой суммы? Так как мы идем на сокращение детских домов, больше приоритет расставляем, чтоб дети были в семьях. Реально, на 500 рублей даже тапочки не купишь!" - поддержала коллегу Ксения Айтакова.

Однако внятного ответа на свои вопросы парламентарии не получили. Министр Павел Фокин посоветовал депутатам присоединиться к рабочей группе для доработки этого законопроекта ко второму чтению.