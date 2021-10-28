28 Октября 2021
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криминал преступление наручники (2008) | Фото: www.anspress.com

Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым в белорусском СИЗО

Подозреваемого в убийстве банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве обнаружили мертвым в камере в Белоруссии.

Андрей Скрипкин, заочно обвиняемый в убийстве экс-главы банка "Смоленский", найден повешенным в СИЗО-2 Витебска, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, накануне он признался в преступлении, сегодня Скрипкина должны были выдать России.

Громкое убийство произошло 26 октября. В квартире на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины и ребенка с признаками насильственной смерти. СМИ сообщили, что убитыми являются бывший замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний сын.

Бывший топ-менеджер обанкротившегося "Смоленского банка" Михаил Яхонтов в 2019 году был осужден за хищение и преднамеренное банкротство банка. Он вышел на свободу в 2020 году.

У Скрипкина, по предварительным данным, были разногласия финансового характера с Яхонтовым. После совершения преступления он на машине уехал из Москвы в Белоруссию, подозреваемого объявили в розыск задержали по горячим следам.

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Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова нашли мертвым в белорусском СИЗО

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Теги: михаил яхонтов, андрей скрипкин, сизо, белоруссия



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